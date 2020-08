Russia, avvelenato l'oppositore Navalny (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 20 AGO - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato, ha detto oggi la sua ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato, ha detto oggi la ...AGI - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è in terapia intensiva con sospetto avvelenamento, lo ha annunciato la sua portavoce in una serie di tweet. Kira Yarmysh ha scritto che Navalny si ...