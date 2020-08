Russia, avvelenato Alexei Navalny: leader dell’opposizione (Di giovedì 20 agosto 2020) In Russia, nelle ultime ore, avvelenato il leader dell’opposizione Alexei Navalny: l’uomo è ricoverato in terapia intensiva. Per lui ennesimo attacco fisico. Ancora un ricovero per Alexei Navalny, segretario del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica. A tutti gli effetti il leader dell’opposizione che si contrappone a Vladimir Putin. Il 44enne, noto per le sue campagne anti-corruzione contro alti funzionari e per le sue forti critiche allo stesso Putin, non è la prima volta che subisce degli attacchi con annessi danni fisici. Ora è ricoverato in ospedale: incosciente e trattenuto in terapia intensiva per, quasi sicuramente, avvelenamento. A rendere noto il fatto è stata direttamente ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #Russia: ricoverato l'oppositore #Navalny, sarebbe stato avvelenato - fattoquotidiano : Russia, l’oppositore Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva: “Avvelenato in aereo con qualcosa mescolato ne… - SkyTG24 : Russia, ricoverato leader opposizione Navalny per avvelenamento - notizieoggi24 : Russia, il candidato dell'opposizione Navalny è stato avvelenato. 'Gravi condizioni' #Russia - CiaCecy : RT @Agenzia_Ansa: #Russia: ricoverato l'oppositore #Navalny, sarebbe stato avvelenato -