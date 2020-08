Russia, anziana dichiarata morta dopo un’operazione, si risveglia all’obitorio: i parenti denunciano l’ospedale (Di giovedì 20 agosto 2020) anziana dichiarata morta dopo un’operazione, si risveglia all’obitorio Si risveglia nell’obitorio dell’ospedale dopo essere stata dichiarata morta dai medici che l’avevano sottoposta a un’operazione: è quanto accaduto in Russia a un’anziana donna lo scorso 14 agosto. Secondo quanto ricostruito da alcuni media locali, l’81enne Zinaida Kononova è stata sottoposta a un’operazione per rimuovere un’ostruzione intestinale nell’ospedale centrale del distretto del Gorshechensky, nella regione di Kursk, in Russia. I medici che l’hanno operata, tuttavia, hanno dichiarato morta ... Leggi su tpi

