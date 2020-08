Russell Crowe sceglie "Il giorno sbagliato" per far ripartire il cinema - (Di giovedì 20 agosto 2020) Cinzia Romani Il thriller pulp cita "Un giorno di ordinaria follia" e "Duel". Ma la critica lo stronca «Certi presuntuosi bastardi ti pisciano in tasca e ti dicono che piove. Bene. Fanculo quella merda. Ho un film in uscita. S'intitola Il giorno sbagliato. Non ti sto fregando. Sarà al cinema. Vai a vederlo». Parla così Russell Crowe, da gladiatore senza mezzi termini, nella clip che adesso promuove il suo ultimo film Unhinged (da «schizzato» a «svitato», il termine rimanda all'essere fuori di testa), thriller pulp in sala dal 24 settembre con 01 e con un titolo aggiustato secondo i gusti italiani. E pure strizzando l'occhio al memorabile Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher, al quale s'ispira il ... Leggi su ilgiornale

