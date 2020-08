Rudi Garcia recrimina: “Se solo avessimo segnato…” – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto al termine dell’eliminazione contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto al termine dell’eliminazione contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni: «Siamo delusi, è evidente. Paghiamo gli episodi sfavorevoli, soprattutto le occasioni che abbiamo avuto nei primi 15 minuti. Non siamo riusciti a passare in vantaggio e il Bayern Monaco non ha perdonato. Contro certe squadre è difficile. Se fossimo riusciti a segnare forse avremmo centrato la qualificazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

