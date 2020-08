Rossi: 'Mai pensato di smettere dopo l'incidente di Zarco' (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentino Rossi in occasione del GP di Stiria torna a parlare dello scorso week end, caratterizzato dal terribile incidente fra Zarco e Morbidelli con una dinamica che ha messo in pericolo pure l'... Leggi su gazzetta

matteosalvinimi : E non mi sognerei mai di boicottare un’azienda italiana, qualora invitasse Rossi o altri esponenti del Pd. Felice e… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Rossi: 'Mai pensato di #smettere dopo l'incidente di #Zarco' - Gazzetta_it : #MotoGP #Rossi: 'Mai pensato di #smettere dopo l'incidente di #Zarco' - Ernesto29296958 : Piccoli PALAMARA rossi crescono..!! Ci sara' mai un giudice a BERLINO ??? - sabrina__rossi : RT @contechristino: 20 Agosto, un anno esatto fa stava venendo giù Twitter con lancio annesso di popcorn e interi divani: 'Posso testimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Mai

Pochi giorni fa eravamo al Red Bull Ring, si riparte proprio da questo tracciato. Questo fine settimana si disputa infatti il Gran Premio MotoGP di Stiria, che comincia come di consueto con la confere ...In attesa della convivenza che cominceranno ad Ottobre Paola Di Benedetto e Federico Rossi si godono l'estate. “Chi” li ha paparazzati in Costa Smeralda tra amore e divertimento! Gli ultimi mesi sono ...