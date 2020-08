Roma, Zaniolo torna dalle vacanze in Sardegna: si attende il tampone (Di giovedì 20 agosto 2020) Finite le vacanze in Sardegna, per Nicolò Zaniolo è tempo di tornare a Roma. Dopo il rientro di Lorenzo Pellegrini, il Corriere dello Sport quest’oggi scrive del ritorno di Zaniolo assieme alla fidanzata e la famiglia dopo la vacanza in Costa Smeralda, luogo in cui si registrano numerosi contagi negli ultimi giorni. Allerta massima in casa Roma con un primo classico test all’aeroporto di Fiumicino prima del secondo tampone voluto dalla società giallorossa per evitare il rischio contagi a Trigoria dopo la positività di Mirante e di due calciatori della Primavera. Leggi su sportface

forumJuventus : [La Stampa] Domani Paratici a Londra per una serie di incontri. Parlerà con Roma ed Arsenal per Zaniolo e Lacazette… - Gazzetta_it : #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo… - RealHumanBeing8 : AGOSTO: dopo un mercato deludente in cui Zaniolo passa al Parma campione d'Italia, la Roma comunica ai tifosi di no… - GliEhuilibri : @gianlulosito @Mzucchiatti95 Ma che cazzo c'entra? Ti ho chiesto almeno 3 tweet fa,di dirmi un pregio che ha sto ma… - SalvaCommisso : @ContinassaMech Ciao Enganche ma in tutti questi discorsi e incontri con la Roma, tra scambi e favori nel lasciargl… -