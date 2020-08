Roma, sorpresi a bivaccare nell’area verde del museo di Diocleziano: scatta la sanzione per i due giovani marocchini (Di giovedì 20 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno denunciato in stato di libertà due persone di 19 e 20 anni, entrambe di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e mancato rispetto del divieto di introdursi nelle zone archeologiche e fra i ruderi degli antichi monumenti, al di fuori degli orari consentiti. I fatti I due sono stati sorpresi dai Carabinieri, nell’area verde interna al museo di Diocleziano, al momento chiuso al pubblico, dove si erano introdotti scavalcando le inferriate di recinzione. Controllati sul posto, il 19enne è stato trovato in possesso di 50 g di marijuana, 43 compresse di Rivotril e 2 flaconi in vetro dello stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

