Roma Friedkin, finanza e mercato per disegnare la nuova squadra (Di giovedì 20 agosto 2020) in vista della nuova stagione. Il Ceo Fienga è a Londra La nuova Roma ha iniziato già a progettare la prossima stagione. Il Ceo Fienga – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si è recato a Londra per poter iniziare il primo vertice della nuova società. Ci sono novità importanti anche sul mercato: Smalling è l’obiettivo numero uno, mentre i capitolini non vogliono togliere gli occhi da Milik. Friedkin ha una sola missione, far tornare i giallorossi al top sia in Italia che in Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

