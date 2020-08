Roma, Florenzi vicino all'addio: non solo l'Everton, l'agente ha incontrato un club italiano (Di giovedì 20 agosto 2020) L'esterno non resterà in giallorosso: su di lui, oltre agli inglesi su precisa richiesta di Carlo Ancelotti, ci sono anche Atalanta ma soprattutto Fiorentina Leggi su 90min

DiMarzio : #ASRoma, le ultime sul mercato in uscita - cheong456 : @berniegleb Roma defender Florenzi deal close , 10M euro-12M euro - ChuchoCastroP : RT @Spazio_J: - JioH501 : Florenzi ha 29 anni, viene da 3 anni profondamente negativi ed è fuori dal progetto tecnico della Roma. Impossibile… - Fantacalcio : Florenzi solo di passaggio a Roma, può giocare in Premier League -