Roma e la movida: controlli a tappeto in zona Garbatella (Di giovedì 20 agosto 2020) Proseguono i controlli degli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli. L’attività svolta in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, unità cinofile e Ispettori della Asl, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha interessato prevalentemente il quartiere Garbatella ed è stata finalizzata al controllo della movida e dei relativi esercizi pubblici, nonché al contrasto della prostituzione. Durante l’operazione sono state identificate 125 persone, effettuati 5 posti di controllo e comminati 3 daspo urbani a tre prostitute sanzionate altresì per violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in relazione al quale è stato elevato verbale ad un cliente. Nessuna violazione è stata riscontrata agli esercizi commerciali controllati. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LaStampa : Paura a Roma per i giovani contagiati in Sardegna: ora trema tutta la movida di Ponte Milvio - CorriereCitta : Roma e la movida: controlli a tappeto in zona Garbatella - missNormaJane : RT @diarioromano: Covid: si guarda alle #discoteche e alla #movida mentre ci si dimentica degli emarginati. La #Caritas: posti vuoti negli… - salviamoroma : RT @diarioromano: Covid: si guarda alle #discoteche e alla #movida mentre ci si dimentica degli emarginati. La #Caritas: posti vuoti negli… - stormi1904 : RT @diarioromano: Covid: si guarda alle #discoteche e alla #movida mentre ci si dimentica degli emarginati. La #Caritas: posti vuoti negli… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma movida Roma, piazze e movida fuori controllo: mascherine ancora per pochi Il Messaggero Due commessi del centro storico di Roma positivi al coronavirus: tamponi a tappeto

Due commessi del centro storico di Roma sono risultati positivi al coronavirus ... Il sindacato: "Silenzio sulla movida dello shopping, servono test sierologici a tappeto" L'attenzione del sindacato ...

Coronavirus: a Roma 48 nuovi casi, nel Lazio in totale 75. I dati delle Asl

Sono 75 i nuovi casi da Coronavirus intercettati nella regione Lazio. Un aumento importante frutto dei controlli negli aeroporti e nei drive in predisposti dalle varie Asl. Nella città di Roma sono in ...

Due commessi del centro storico di Roma sono risultati positivi al coronavirus ... Il sindacato: "Silenzio sulla movida dello shopping, servono test sierologici a tappeto" L'attenzione del sindacato ...Sono 75 i nuovi casi da Coronavirus intercettati nella regione Lazio. Un aumento importante frutto dei controlli negli aeroporti e nei drive in predisposti dalle varie Asl. Nella città di Roma sono in ...