Roma, cumuli di rifiuti nel quartiere Saline: la segnalazione di Ecoitaliasolidale (FOTO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Pubblichiamo da parte di Ecoitaliasolidale X Municipio la seguente segnalazione con relative FOTO. “Da settimane, come Ecoitaliasolidale X Municipio, denunciamo l’ignobile scempio che si sta perpetrando in via Giuseppe Fiorelli nel quartiere Saline, dove i “tantissimi” incivili continuano ad usare, come punto di “raccolta” le campane per il vetro per scaricare i loro rifiuti casalinghi e…non solo. A fronte della conclamata inciviltà di alcuni, ci troviamo, a questo punto, dopo “settimane” di segnalazioni cadute nel vuoto, in attesa di aprire la caccia alle “pantegane” sempre “cortesemente” ad esigere un intervento urgente, per il doveroso decoro, la pulizia e sanificazione delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

