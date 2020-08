Rolling Stones, l’annuncio: aperto lo store a Carnaby Street – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Grande annuncio per i fan della rockband più amata di sempre, i Rolling Stones: verrà aperto lo store a Carnaby Street. L’annuncio è di quelli clamorosi e arriva direttamente dai Rolling Stones, una delle band rock più longeve della storia. Da settembre verrà aperto il loro official store a Carnaby Street, a Londra. L’inaugurazione dello … L'articolo Rolling Stones, l’annuncio: aperto lo store a Carnaby Street – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Rolling Stones aprono negozio a Londra in Carnaby Street - HuffPostItalia : I Rolling Stones aprono un negozio a Carnaby Street - barinewstv : Musica – I Rolling Stones aprono il negozio ufficiale - mffashion_com : I Rolling stones aprono a Londra il loro primo flagship - GiornalediMonte : Rolling Stones in affari a Carnaby Street - Zaffiro Magazine Giornale Online -

Ultime Notizie dalla rete : Rolling Stones

I Rolling Stones apriranno il loro primo negozio a Carnaby Street, una delle strade più note di Londra e soprattutto un luogo simbolo della storia del rock. La band ha dato la notizia ai fan di tutto ...I Rolling stones apriranno un flagship store in prima mondiale a Londra, il 9 settembre. "Rs no. 9 carnaby" sarà lanciato nel cuore di Soho, in Carnaby street, la storica destinazione londinese nota p ...