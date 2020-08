Riverdale, Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati, la conferma su Instagram: “le auguro ogni felicità (Di giovedì 20 agosto 2020) Cole Sprouse ha ufficializzato la rottura con Lili Reinhart: i loro personaggi fanno coppia anche nella serie Riverdale che nella quinta stagione farà un salto temporale di sette anni. Dopo mesi di rumors è arrivata la conferma: Cole Sprouse e Lili Reinhart, i due protagonisti di Riverdale, si sono lasciati lo scorso marzo. L'attore ha annunciato la rottura con un post su Instagram che ha spezzato il cuore di migliaia di follower. La coppia era amatissima dai fan della serie che nella quinta stagione farà un salto temporale di sette anni. Era dal mese di maggio che i fan dei Sprousehart erano in allarme: alcuni siti ... Leggi su movieplayer

