Ritorno a scuola, da lunedì test sierologici volontari per il personale scolastico (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Direzione Generale dell’Asl Salerno comunica che a partire da lunedì 24 agosto p.v. verrà dato avvio all’esecuzione dei test sierologici per la ricerca di anticorpi del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della provincia di Salerno. L’esecuzione del test sierologico è su base volontaria. I test saranno effettuati con le modalità di seguito descritte: i Medici di Medicina Generale provvederanno ad eseguire i test sul personale scolastico rientrante tra i propri assistiti, previa prenotazione telefonica; il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL assicurerà comunque i ... Leggi su anteprima24

AzzolinaLucia : La mia intervista ad Oggi dove parlo delle misure per il ritorno in sicurezza a scuola. - Ettore_Rosato : Mancano un paio di settimane a settembre, tra poco le #scuole finalmente apriranno. Aule sicure, distanziamenti e m… - PaolaPisano_Min : Per il ritorno a scuola il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda fortemente l’utilizzo di @immuni_app da parte de… - DarioPanzac89 : RT @AzzolinaLucia: La mia intervista ad Oggi dove parlo delle misure per il ritorno in sicurezza a scuola. - 2003_Morana : RT @AzzolinaLucia: La mia intervista ad Oggi dove parlo delle misure per il ritorno in sicurezza a scuola. -