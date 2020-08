Rita Ora e la sua vacanza in Grecia: le foto su Instagram fanno impazzire i fan (Di giovedì 20 agosto 2020) Le storie Instagram pubblicate da Rita Ora hanno contribuito a rendere ancora più “caliente” questo mese di agosto. La principessa del pop ha postato alcune immagini che la ritraggono mentre si gode le ultime ore della sua idilliaca vacanza in Grecia. Nelle storie si vede la 29enne che si arrampica sugli scogli dell’isola di Corfù, lasciando ben poco spazio all’immaginazione. Rita Ora, nata in Kosovo, è parsa davvero in ottima forma mentre si faceva strada lungo le coste rocciose. Nelle immagini, che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi fan su Instagram (circa 16 milioni di follower, ndr), la cantante di I Will Never Let You Down sfoggia un minuscolo bikini dorato che protegge a malapena le sue forme generose. Il suo ... Leggi su nonsolo.tv

RainbowItalia : #OraInOnda ? Girls ? Rita Ora Cardi B, Bebe Rexha Charli XCX ? Su Radio Rainbow New Italia #LGBTQ ?? #radio ? Seguic… - butterpeach_ : @MOWIEnatics_OFC @MTV @KevanKenney @Its_Morissette Kilometro by Rita Ora REQUEST #MorissetteAmon @MTV #FridayLivestream - djrichieonline : RITA ORA - How We Do (Party) (Radio Edit) - rihannafcx : Vivendo para essa performance da Rita Ora //// Rita Ora - Let You Love Me ( live from the victoria's secret) -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Ora Rita Ora, la foto bollentissima: la maglietta si sposta e si vede tutto, scatti da record LiberoQuotidiano.it Hornby e la Brexit, l’amore della Tamaro: Pordenolegge è il festival delle anteprime

PORDENONE. Ancora una volta Pordenonelegge sarà riferimento per le anteprime editoriali, dal 16 al 20 settembre la “festa del libro”, curata da Gian Mario Villalta (direttore artistico) con Valentina ...

"Il Pd chiude gli ospedali, noi no"

Bisogna pertanto ridurre il divario infrastrutturale: da mesi citiamo i forti disagi vissuti in A14, ora forse ci sono spiragli ... Monica Mancini Cilla, Anna Rita Cinaglia e, nella Riviera delle ...

PORDENONE. Ancora una volta Pordenonelegge sarà riferimento per le anteprime editoriali, dal 16 al 20 settembre la “festa del libro”, curata da Gian Mario Villalta (direttore artistico) con Valentina ...Bisogna pertanto ridurre il divario infrastrutturale: da mesi citiamo i forti disagi vissuti in A14, ora forse ci sono spiragli ... Monica Mancini Cilla, Anna Rita Cinaglia e, nella Riviera delle ...