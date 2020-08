Riot spiega perchè ogni nuovo agente di Valorant rompe con i classici schemi (Di giovedì 20 agosto 2020) Il capo designer di Valorant Ryan ‘Morello’ Scott ha rotto il silenzio e ha rilasciato una intervista dove parla del rilascio dei nuovi agenti e del perchè interrompano la tradizione. In realtà questa non è una conseguenza indesiderata bensì una volontà dello sviluppatore Riot Games. Il lancio di un nuovo personaggio è sempre molto atteso, soprattutto in Valorant dato il grande successo che sta riscontrando. Ma questo evento porta sempre a delusione, o meglio, a lamentele da parte degli utenti. Il personaggio che ha lasciato più scalpore nella comunità degli esports è stato sicuramente Killjoy. In particolare è stato criticato il suo kit apostrofato come come oppressivo e troppo bravo a capitalizzare gli errori degli avversari. ... Leggi su esports247

