Rio Ferdinand mette in guardia il Bayern: "Se difende così si ritroverà sotto 3-0 prima di rendersene conto" (Di giovedì 20 agosto 2020) Rio Ferdinand mette in guardia il Bayern Monaco in vista della finale di Champions League contro il PSG. L'ex difensore del Manchester United, commentando la partita su 'BT Sport', ha detto la sua sul modo di difendere dei bavaresi, tutt'altro che convincente nella semifinale contro il Lione: "La maniera in cui questo Bayern si dispone in campo, pressando altissimo per riprendere subito il pallone, lascia la squadra tedesca molto vulnerabile in difesa. Abbiamo massacrato Guardiola per aver cambiato il suo modo di giocare contro il Lione, ma ora come ora tocca a Flick modificare i suoi principi. Se Mbappè, Neymar e Di Maria avranno le occasioni che il Lione ha avuto stasera, il Bayern si ritroverà sotto ...

