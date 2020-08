Rinnovo Ibrahimovic: il Milan sale a 6 milioni, c’è aria di intesa (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono molto vicini alla fumata bianca: la distanza si è ridotta a un milione Novità significative per il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo svedese vuole 7 milioni e passa netti per la prossima stagione, mentre Elliott sinora aveva messo a disposizione un budget di 5 milioni netti per lui. Invece nelle conversazioni della giornata di ieri è emersa la disponibilità di Ivan Gazidis a rimodellare la propria proposta. Adesso si parla di 6 milioni “con l’elastico”. L’espressione serve a far capire che non si parla più di bonus veri e propri. Semmai di step programmati. Con queste nuove basi la differenza tra domanda ed ... Leggi su calcionews24

