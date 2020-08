Rimini, cameriere prende ordinazioni e si scusa con la foto del duce – Video (Di giovedì 20 agosto 2020) cameriere a Rimini prende ordinazioni e si scusa con la foto del duce. La denuncia ai carabinieri: “Ha fatto il saluto romano al quadro” cameriere prende ordinazioni ai tavoli, poi si scusa con la foto del duce. Quella che viene raccontata da Rimini è una storia di razzismo e discriminazione. Una donna ha fatto regolare denuncia ai carabinieri e ha postata un Video su Facebook, chiedendo la massima diffusione. Il fatto è successo domenica scorsa in un ristorante della città romagnola Ma per quale motivo tale gesto? Le persone sedute al tavolo che avevano ordinato erano di pelle nera. A ... Leggi su bloglive

fanpage : Immagini destinate a far molto discutere. Il video dell'accaduto #20agosto - MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - giornalettismo : L'intervista alla donna che aveva organizzato il compleanno della figlia (2 anni) in quel ristorante di #Rimini, do… - Clari_000 : RT @giuliocavalli: Ristorante La Tana, Rimini. Una tavolata di 15 persone festeggia il compleanno di una bimba di 2 ani. Il cameriere prend… - Elisottera : RT @neXtquotidiano: “Scusa Benito”: il gesto del cameriere di #Rimini che serve le persone di colore 15 persone in pizzeria a Rimini. Ma i… -