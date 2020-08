Ridotti all’osso, quasi la metà del reddito degli italiani va in spese essenziali (Di giovedì 20 agosto 2020) Una società portata al limite delle sue possibilità, ridotta ancora più all’osso in seguito alla crisi scatenata dal Coronavirus. Aumenta la quota delle spese ‘obbligate’. Il 44% delle uscite sono quelle dalle quali non si può scappare e cioè sono quelle rivolte al pagamento di bollette, affitti, assicurazioni e carburante. 7.070 euro l’anno è il valore delle spese per le quali le famiglie non hanno possibilità di scelta. Solo il mantenimento della casa pesa sugli itlaiani oltre 4mila euro. I trasporti quasi 1.600 e la sanità 615. “Se nel 1995 il costo di una spesa obbligata era 100, oggi tocca 190 contro 160 generali”, riporta la Repubblica. Mentre il prezzo delle spese obbligate è salito sopra la media, ... Leggi su ilparagone

acqu_marina : @marioerdrago @LupodiBrughiera @Mov5Stelle Al prossimo giro però Con #Mes in coppa voluto da inciucisti (peggio de… - daveza77 : @rprat75 Peccato davvero i Blazers siano così ridotti all’osso sarebbe stata una serie eccezionale - Tractor220510 : @MatteDj23 Io vado controcorrente e dico che meno giocatori vanno via e meglio è, sia per una questione numerica da… - simoneviva18 : @Mimmo_Ble @debunkercovid @palumbost @piercamillo Sul fatto che il Senato a 200 sia più veloce di quello a 315, non… - daveza77 : @rprat75 Ridotti all’osso come sono già vincere una partita sarebbe un bel risultato se ne vincessero 2 una impresa -

Ultime Notizie dalla rete : Ridotti all’osso Coronavirus, assegni di sostegno, il modello tedesco: alle microimprese già pagati fino a 10 mila euro Corriere della Sera