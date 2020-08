Ricciardi: "Se la circolazione del virus aumenta a rischio scuole e elezioni" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui” la riapertura delle scuole e le votazioni “sono messe a rischio”. Così il consulente del governo Walter Ricciardi, ospite di Agorà Estate, risponde a chi gli chiede se le elezioni e la riapertura delle scuole potranno tenersi regolarmente.“Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare”, dice Ricciardi.E aggiunge: “In Ialia ancora si” può votare. “E a maggior ragione si potrà votare se ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ricciardi: 'Se la circolazione del virus aumenta a rischio scuole e elezioni' - carlo_centemeri : Ricciardi: 'Discoteche mix ottimale per la trasmissione del virus' Le discoteche rappresentano un mix 'perfetto' pe… - StreetNews24 : Le discoteche rappresentano un mix 'perfetto' per aiutare il coronavirus a diffondersi: 'Sono ambienti ottimali per… -