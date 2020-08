Ricciardi: «Se aumentano i contagi a rischio elezioni e riapertura scuole» (Di giovedì 20 agosto 2020) Il consulente del Ministero della Salute lancia l’allarme durante la trasmissione Agorà Estate. La replica del governatore Toti: «Rinviare elezioni sarebbe eversivo» Leggi su corriere

Walter Ricciardi, consulente del governo per la gestione dell’epidemia di Coronavius Covid-19, è intervenuto questa mattina alla trasmissione di RaiTre Agorà. “Dobbiamo mettere sotto controllo questa ...“Dobbiamo mettere sotto controllo la curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco ma in altri paesi moltissimo. In quei paesi oggi non si potrebbe votare, in Italia ancora sì”. Lo ha d ...