Ricciardi: 'Se aumentano i contagi a rischio elezioni e riapertura scuole' Poi frena: 'Parlavo di altri Paesi'

1' di lettura 20/08/2020 - Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute spiega come il virus non ha smesso di circolare. Se la curva dei contagi continuerà a salire come già avvenuto in ...L’aumento dei contagi in Italia potrebbe mettere a rischio la riapertura delle scuole e l’election day del 20 e 21 settembre per il referendum sui tagli dei parlamentari e le regionali. A dirlo è Walt ...