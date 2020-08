Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e riapertura scuole» Poi precisa: mi riferivo ad altri Paesi|Video (Di giovedì 20 agosto 2020) Un caso le frasi del consulente del Ministero della Salute. Forza Italia:«Governo smentisca, minacce inaccettabile» Leggi su corriere

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono "essere a rischio" "se la circolazione del virus riaumenta". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Universita' Cattoli ...Coronavirus in Italia, Ricciardi: ripresa della scuola ed elezioni a rischio nel caso in cui la circolazione del virus dovesse aumentare. Intervenuto ai microfoni di Agorà Estate, Walter Ricciardi, co ...