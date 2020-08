Ricciardi: “Contagi in aumento, forse a rischio riapertura scuole ed elezioni” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono ‘essere a rischio’ se la circolazione del virus riaumenta”. Sono queste le parole di Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della salute, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, in merito alla possibilità di poter svolgere le elezioni nonostante il trend dei contagi da coronavirus si in rialzo. “Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi – ha continuato – si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna o la Croazia si e’ rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì, e a maggior ragione si potrà votare se tutte le ... Leggi su sportface

