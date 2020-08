Riapertura scuole: Governo e Regioni in guerra. I sindacati: “E’ tutto in ritardo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 14 settembre riaprono le scuole in Italia. Ma ancora troppi sono i nodi da sciogliere e molte sono le polemiche. Governo e Regioni di nuovo sul piede di guerra. Questa volta il campo di battaglia è la scuola. Le Regioni lamentano un atteggiamento troppo confusionario da parte dell’Esecutivo, che prima non ha coinvolto i … L'articolo Riapertura scuole: Governo e Regioni in guerra. I sindacati: “E’ tutto in ritardo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - marcodimaio : La priorità è assicurare la regolare riapertura delle scuole.Con norme chiare e senza ambiguità sulle responsabilit… - AnnaAscani : Siglato con parti sociali, Regioni e ANCI il Protocollo per la riapertura in sicurezza di asili nido e scuole dell’… - CarloGubellini : Dal 1/9 assumerà incarico la nuova Dirigente scolastica Dott.ssa Patrizia Parma;prima della riapertura faremo una d… - RosannaLaplaca : RT @CislNazionale: ??Per la #riapertura delle #scuole manca un vero piano in grado di poter rispettare le norme dei protocolli sulla #sicure… -