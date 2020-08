Riapertura, scuola nel caos: rischio falsa partenza? (Di giovedì 20 agosto 2020) Se fino a qualche giorno fa la Riapertura delle scuole in presenza il prossimo 14 settembre era considerato un obiettivo assolutamente alla portata, la curva dei contagi che è tornata a salire (ieri sono stati registrati 642 casi) rischia di rovinare i piani del Governo. Tante ancora le incognite: dall’uso della mascherina nelle classi, al protocollo da seguire nell’eventualità in cui si verifichino contagi passando per la non meno delicata questione della consegna dei banchi monoposto, alcuni dei quali arriveranno solo ad ottobre. rischio falsa partenza – Tra l’altro, ammesso e non concesso che si riesca a partire, la verità è che la probabilità che si debba richiudere resta sul piatto. Il prossimo 29 agosto, intanto, il Comitato Tecnico Scientifico si ... Leggi su quifinanza

