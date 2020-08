Resta intrappolata sotto alla barca | donna morta a 30 anni | FOTO (Di giovedì 20 agosto 2020) Una donna morta dopo essere finita in acqua. Finisce con l’intrappolarsi sotto ad una barca ed in pochi minuti avviene il peggio. Tragedia durante una gita con gli amici: la polizia infatti ha dovuto recuperare il corpo di una donna morta dopo essere rimasta intrappolata sotto ad una barca. Il drammatico fatto è accaduto lungo … L'articolo Resta intrappolata sotto alla barca donna morta a 30 anni FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Resta intrappolata

Gazzetta Jonica

La squadra di oltre trenta paleontologi, aiutata da decine di assistenti, lavora incessantemente da diversi mesi per recuperare i resti di mammut, scoperti durante gli scavi per la costruzione di un n ...Dopo i contagi nelle discoteche, 470 turisti in quarantena in un resort della Maddalena. E il sistema sanitario regionale va in tilt Dal Covid-free al Covid-caos il passo è davvero breve. Di mezzo c’è ...