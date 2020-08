Repubblica si schiera per il No al referendum (Di giovedì 20 agosto 2020) “Perché votare No al referendum”. È questo il titolo dell’editoriale di Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, pubblicato oggi sul quotidiano romano. L’articolo ricorda l’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre che, in coincidenza con le elezioni amministrative e regionali, chiama gli italiani alle urne per esprimersi sul referendum che propone di modificare gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 al Senato. «La necessità di un taglio degli eletti in Parlamento è stata più volte sollevata in passato nell’ambito di proposte di riforma – si legge nell’editoriale – perché va incontro ad esigenze di riduzione dei costi della ... Leggi su linkiesta

Un editoriale del direttore Maurizio Molinari sostiene le ragioni della contrarietà al taglio del numero dei parlamentari senza una cornice di riforma seria delle istituzioni “Perché votare No al refe ...

