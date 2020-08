Repubblica si schiera per il No al referendum (Di giovedì 20 agosto 2020) “Perché votare No al referendum”. È questo il titolo dell’editoriale di Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, pubblicato oggi sul quotidiano romano. L’articolo ricorda l’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre che, in coincidenza con le elezioni amministrative e regionali, chiama gli italiani alle urne per esprimersi sul referendum che propone di modificare gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione al fine di ridurre il numero dei parlamentari: da 630 a 400 alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 al Senato. «La necessità di un taglio degli eletti in Parlamento è stata più volte sollevata in passato nell’ambito di proposte di riforma – si legge nell’editoriale – perché va incontro ad esigenze di riduzione dei costi della ... Leggi su linkiesta

