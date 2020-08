Repubblica si schiera (come le altre testate del gruppo) contro il taglio dei parlamentari. Ezio Mauro ritwitta, ma nel 2013 diceva il contrario (Di giovedì 20 agosto 2020) Con un editoriale a sorpresa, il neodirettore di Repubblica Maurizio Molinari schiera il suo giornale per il no al referendum sul taglio dei parlamentari. E spiega, punto per punto, “perché votare no” in mancanza di una “riforma strutturale” del Parlamento. Un mantra condiviso dal direttore dell’Huffington Post Mattia Feltri, che in un articolo fa “appello ai costituzionalisti” per fermare la “riforma pericolosa” voluta dai 5 stelle e votata in ultima lettura anche dai dem. Poi c’è L’Espresso diretto da Marco Damilano, che il 28 giugno scorso ha dedicato un’intera copertina al “referendum truffa a cui dire no”. Così a un mese esatto dalla data in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per il via libera finale, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

brurster : RT @christianrocca: Repubblica si schiera per il No al referendum - FBarbaro58 : RT @stealoia: Perché votare No al referendum e perché @repubblica si schiera contro un taglio dei parlamentari privo di una cornice di rifo… - Lgiova66 : RT @christianrocca: Repubblica si schiera per il No al referendum - GiusPecoraro : RT @christianrocca: Repubblica si schiera per il No al referendum - Paolosantagata5 : RT @christianrocca: Repubblica si schiera per il No al referendum -