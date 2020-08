Repubblica - Dalla Polonia sbuca l'alternativa a Reguilon: si può chiudere a breve (Di giovedì 20 agosto 2020) Il momento delle scelte a sinistra. L'edizione odierna di Repubblica analizza la situazione sulla corsia mancina della difesa, tra quello che era l'obiettivo primario del Napoli (Sergio Reguilon) e la novità delle ultime ore. Leggi su tuttonapoli

repubblica : Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna - repubblica : Toscana, rientra positivo dalla Spagna ora è in terapia intensiva - repubblica : Kamala Harris, la 'pioniera' che entra nella storia: prima donna nera in un ticket presidenziale: 'Non esiste vacci… - tuttonapoli : Repubblica - Dalla Polonia sbuca l'alternativa a Reguilon: si può chiudere a ore - ldibartolomei : @stealoia @repubblica @Maumol quindi se siamo nell'era della comunicazione l'emersione di una classe dirigente dipe… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Dalla Una famiglia piemontese tra i 350 turisti bloccati dalla quarantena all'isola di santo Stefano La Repubblica Accesso diretto e gratuito per tampone a persone in rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Malta – Ecco tutti i dettagli

Il D.I.R.M.E.I. ha attivato l’accesso diretto (senza appuntamento) per l’esecuzione dei test di screening per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblic ...

Repubblica è per il “No” al referendum sul taglio dei parlamentari

«L'opinione del nostro giornale è contraria ad un referendum privo di una cornice di riforma» ha scritto il direttore Maurizio Molinari in un argomentato editoriale Maurizio Molinari, direttore di Rep ...

Il D.I.R.M.E.I. ha attivato l’accesso diretto (senza appuntamento) per l’esecuzione dei test di screening per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblic ...«L'opinione del nostro giornale è contraria ad un referendum privo di una cornice di riforma» ha scritto il direttore Maurizio Molinari in un argomentato editoriale Maurizio Molinari, direttore di Rep ...