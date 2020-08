Reina lascia il Milan: c'è l'accordo con un club spagnolo per il trasferimento del portiere (Di giovedì 20 agosto 2020) Pepe Reina lascerà il Milan gratuitamente: raggiunto l'accordo tra il portiere spagnolo e il Valencia. Leggi su 90min

SantoDonvito : RT @MilanNewsit: AS - Accordo Reina-Valencia: il Milan lascia andare il portiere - _giorgione_ : RT @MilanNewsit: AS - Accordo Reina-Valencia: il Milan lascia andare il portiere - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: AS - Accordo Reina-Valencia: il Milan lascia andare il portiere - Federic05540493 : RT @MilanNewsit: AS - Accordo Reina-Valencia: il Milan lascia andare il portiere - angeloinitaly : RT @MilanNewsit: AS - Accordo Reina-Valencia: il Milan lascia andare il portiere -

Ultime Notizie dalla rete : Reina lascia Reina lascia il Milan: c'è l'accordo con un club spagnolo per il trasferimento del portiere 90min Calciomercato Milan – Conferme su Begovic: può restare

Arrivano conferme sul fronte portieri. In attesa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il Milan sta valutando seriamente anche la permanenza di Asmir Begovic. I rossoneri infatti sono pronti a lasciare ...

Pepe Reina verso il Valencia

Rientrato dal prestito all’Aston Villa, Pepe Reina sta ora per salutare definitivamente il Milan. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia è in pressing sul portiere spagnolo, che a breve potrebbe uffi ...

Arrivano conferme sul fronte portieri. In attesa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il Milan sta valutando seriamente anche la permanenza di Asmir Begovic. I rossoneri infatti sono pronti a lasciare ...Rientrato dal prestito all’Aston Villa, Pepe Reina sta ora per salutare definitivamente il Milan. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia è in pressing sul portiere spagnolo, che a breve potrebbe uffi ...