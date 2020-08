Regionali, Zingaretti “Alleanze si decidono nei territori” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITAPRESS) – “Ci metteremo la faccia e sarà utile all'Italia. L'appello che faccio a tutti è: sostenete queste candidature. Io sono contento della coerenza del Pd, che sostiene un governo e che nei territori sostiene le uniche candidature in grado di fermare le destre”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'avvio della campagna di test di sierologici destinati agli insegnanti e operatori scolastici nel Lazio. “Nei sistemi maggioritari a turno unico – ha aggiunto – credo sia logico far prevalere il sostegno all'unica candidatura che può vincere, e le uniche candidature che possono fermare le destre sono quelle delle alleanze plurali, civiche e aperte di centrosinistra che sostiene il Pd. Poi decidono i territori. Sala ha perfettamente ragione: le alleanze da ... Leggi su iltempo

