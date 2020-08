Regionali Puglia, esponenti locali M5s contro ogni accordo. D’Ambrosio: “Capisco l’esigenza di Conte, ma Emiliano e Fitto sono stessa cosa” (Di giovedì 20 agosto 2020) Governare con Michele Emiliano provando a indirizzarne le politiche e vedere centrati obbiettivi di lungo corso del M5s, come l’ambientalizzazione di Ilva, è un’ipotesi da scartare. Anche se l’invito arriva dal presidente del Consiglio, pugliese pure lui, che nell’alleanza tra dem e grillini vede un’occasione da non sprecare, come ha spiegato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Almeno così la pensa il deputato Giuseppe D’Ambrosio, al secondo mandato in Parlamento, storico attivista pentastellato nella provincia di Barletta-Andria-Trani. E per buona parte della pattuglia del Movimento pugliese. Ad iniziare dalla ri-candidata governatrice, Antonella Laricchia, che chiarisce di essere “sacrificabile in ogni momento, se qualcuno lo decide dall’alto” ma “non chiedetemi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

