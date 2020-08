Regionali, Crimi frena le alleanze in Marche e Puglia: “Questione chiusa da tempo”. E su Pd e Bibbiano: “Forse abbiamo esagerato” (Di giovedì 20 agosto 2020) A pochi giorni dalla chiusura delle liste per le elezioni Regionali 2020, fissate a fine settembre, il premier Conte aveva fatto appello a Pd e M5s, tramite Il Fatto Quotidiano, di non “sprecare la grande occasione” di un’alleanza. Parole rafforzate dal voto del 14 maggio su Rousseau con cui gli iscritti al Movimento hanno dato il via libera proprio alle intese locali con i partiti, mandando di fatto un segnale di distensione ai dem. Ma ora il capo politico reggente Vito Crimi spegne le aspettative del presidente del Consiglio e ridimensiona la portata di quel voto. “Non si tratta di sprecare un’occasione, perché non c’è, altrimenti l’avremmo colta al volo. Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è ... Leggi su ilfattoquotidiano

