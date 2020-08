Regionali, Crimi: “Da Conte auspicio, ma in Puglia e Marche alleanza M5s-Pd infattibile” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – “Non si tratta di sprecare un’occasione, perche’ non c’e’, altrimenti l’avremmo colta al volo. Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, e’ difficile immaginare un percorso insieme“. Lo dice Vito Crimi, capo politico del M5s, in un’intervista al Corriere della Sera sull’alleanza tra Pd e cinque stelle per le regionali. Conte cita Marche e Puglia. E’ possibile un’intesa? “No, la questione e’ chiusa da tempo. Li’ abbiamo fatto un’opposizione ferma e un’alleanza e’ infattibile”.Insomma, per Crimi, “non c’e’ alleanza strutturale” e aggiunge: “Qualcuno poteva parlare di alleanza strutturale anche con la Lega. Ma non l’abbiamo fatta e non la facciamo oggi, perche’ siamo nati per combattere il sistema dei partiti e vorremmo aiutarli a migliorarsi”. Questo dunque e’ un governo a tempo: “Sicuramente dura per la legislatura. Nessuno poteva governare senza di noi. Non parlerei ora del futuro”.Conte non sarà entusiasta delle sue parole? “Il suo è un auspicio legittimo, non lo critico”. Anche Grillo… “Beppe Non ha mai nascosto le sue idee. Come Conte, auspicava una convergenza. Mi ha chiesto perche’ Puglia e Marche no, ma gli ho spiegato perche’ era impossibile e non ha insistito”. Leggi su dire

