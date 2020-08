Regionali, colpaccio di Forza Italia: in campo l’attrice Giovanna Rei. L’intervista (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa chiusura delle liste per le prossime Regionali in Campania è prevista tra poche ore, e il coordinatore napoletano di Forza Italia, Stanislao Lanzotti, mette a segno il colpaccio finale: l’attrice Giovanna Rei scende in campo per il partito di Silvio Berlusconi, si candida a sostegno di Stefano Caldoro e si avvia a diventare la responsabile cultura di Fi a Napoli. Giovanna, perché ha deciso di scendere in campo? “Per poter dare un valido contributo per valorizzare ancor di più e quanto meriterebbe il teatro, il cinema, la musica e tutto ciò che è arte, anche quella di strada. La nostra regione in tal senso è stupefacente: incontri ... Leggi su anteprima24

