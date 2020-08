Regionali Campania, De Luca: “La coerenza sembra essere fuori dalla storia” (Di giovedì 20 agosto 2020) NAPOLI – “Viviamo un tempo nel quale essere coerenti significa quasi essere fuori della storia, non e’ cosi’. Quando si perdono i riferimenti ideali fondamentali non si potra’ mai costruire nulla: la politica che si distacca dai valori umani permanenti non vale nulla”. Queste le parole del governatore e ricandidato alla presidenza della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a una iniziativa a Morra de Sanctis (Avellino). Leggi su dire

PupiaTv : Regionali Campania, Sagliano inaugura comitato elettorale a Trentola Ducenta - - MarcoToth4 : +Le regionali ad ora (secondo i sondaggi)Puglia: in testa il cdx ,Campania csx DeLuca, Marche cdx,Toscana csx, Ligu… - MariuzzoAndrea : RT @giodiamanti: Oggi mi trovate su @Linkiesta, in una chiacchierata con @Alecappelli93 sull’alleanza Pd-M5S. Insieme a me, tra gli altri,… - Rossana44792035 : RT @giodiamanti: Oggi mi trovate su @Linkiesta, in una chiacchierata con @Alecappelli93 sull’alleanza Pd-M5S. Insieme a me, tra gli altri,… - ItaloItaliano : RT @giodiamanti: Oggi mi trovate su @Linkiesta, in una chiacchierata con @Alecappelli93 sull’alleanza Pd-M5S. Insieme a me, tra gli altri,… -