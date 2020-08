Regionali, Caldoro all’attacco: “Disastro scuola? Ciarambino e De Luca complici” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“M5S e Pd ormai sono la stessa cosa, uniti al governo e complici in Campania. Sulla scuola consumano gli ultimi disastri: Ciarambino e De Luca sostengono il Ministro Azzolina e le sue follie sulla pelle di studenti e famiglie”. È quanto affermato da Stefano Caldoro,candidato governatore in Campania per il centrodestra. “I nostri figli meritano scuole sicure, con piani di prevenzione e sicurezza per il Covid e la certezza di poter continuare il proprio percorso scolastico. Basta improvvisazione. Sono troppe le incertezze e le carenze. Non si possono chiedere sacrifici al corpo docente ed agli studenti con le loro famiglie, le Istituzioni devono fare di più e garantendo sicurezza. Più fondi europei, nuove risorse in bilancio ... Leggi su anteprima24

