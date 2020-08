Referendum, Repubblica si schiera: il fronte del No al taglio dei parlamentari incassa un punto (Di giovedì 20 agosto 2020) «L’opinione del nostro giornale è contraria ad un Referendum privo di una cornice di riforma». A un mese dal Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari il primo grande giornale italiano si schiera. Con un editoriale del direttore Maurizio Molinari la Repubblica ha scelto il fronte del No. Dettagliato e puntuale l’elenco delle criticità attribuite al provvedimento così come è stato disegnato: taglio lineare «privo di una cornice di riforma costituzionale»; nessuna revisione delle funzioni del Parlamento che rischia di innescare difficoltà e impasse; collegi più grandi dove la disponibilità di risorse economiche sarà determinante, con conseguente ... Leggi su open.online

