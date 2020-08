Referendum del 20-21 settembre per il taglio dei parlamentari, perché si vota (Di giovedì 20 agosto 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2019. Non è richiesto il quorum di ... Leggi su tg24.sky

Mov5Stelle : Prima hanno portato avanti il 'Porcellum', ora dicono che con il #TaglioDeiParlamentari ci sarà una mancanza di rap… - Mov5Stelle : Il #TaglioDeiParlamentari ?? è un passo nella modernità, sono i numeri a dirlo: l'Italia si allinea a quanto fanno… - 6000sardine : Le Sardine si schierano per il #NO al #Referendum Costituzionale. Tagliare il numero dei parlamentari mette in disc… - JoeWolve : @libe_anna Forse basterebbe solo informarsi un po' meglio... - Herbert403 : RT @stefan1062: Referendum, le ragioni del Sì: taglio, perché Sì -