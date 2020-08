Real-Barcellona, lotta per il nuovo Xavi: è una rivelazione della Champions (Di giovedì 20 agosto 2020) La Champions League volge alla conclusione. Domenica andrà in scena la finalissima tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma non sono mancate le sorprese durante il cammino. Tra le formazioni che più hanno colpito gli spettatori c'è sicuramente il Lione, capace di eliminare nell'ordine Juventus e Manchester City. Una delle stelle della squadra di Rudi Garcia è Maxence Caqueret. Il centrocampista francese ha impressionato per il suo rendimento. E non mancano le pretendenti.caption id="attachment 1009781" align="alignnone" width="1024" Maxence Caqueret, Olympique Lione (Getty Images)/captionDERBYSecondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, il giocatore sarebbe conteso da Barcellona e Real Madrid. I due club lo considererebbero il nuovo Xavi e ... Leggi su itasportpress

