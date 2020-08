Rampelli: «Riprogettare la scuola, il modello pubblico ha perso il suo patrimonio di valori» (Di giovedì 20 agosto 2020) «La scuola pubblica paritaria, in questa fase, funziona meglio della scuola pubblica statale». Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di FdI, Fabio Rampelli, partecipando a un dibattito sulla scuola al Meeting di Comunione liberazione a Rimini. «Lo dico da sostenitore acceso e da genitore, fino a poco tempo fa, della scuola statale. Forse – osserva – una sana competizione con la scuola paritaria potrebbe rappresentare un giusto stimolo per la scuola pubblica statale, in modo che possa riassumere la centralità nel sistema formativo. Possiamo farlo, anche attraverso il sostegno a un sistema plurale che preveda più offerte organizzative e il rispetto del pluralismo culturale, che migliorerebbe di certo le ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli Riprogettare Archistar, Rampelli (FDI): Boeri parla dei borghi? Il Diavolo e l’Acqua Santa. Alla Rai. La Voce del Patriota