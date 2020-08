Raid vandalico presso la scuola che ospita la cooperativa “Pianeta Autismo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi Irpino (Av) – Poco fa i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti in località Bellizzi Irpino, nell’ex scuola che ospita la cooperativa “Pianeta Autismo”, constatando che ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, si introducevano nella struttura, danneggiando con un estintore la porta dell’anfiteatro e tentando di introdursi in qualche ufficio. Dalle prime verifiche nulla risulta rubato. Indagini in corso. L'articolo Raid vandalico presso la scuola che ospita la cooperativa “Pianeta Autismo” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

