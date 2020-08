Rai - Affare Milik, non solo Under: la Roma ha proposto altri 4 nomi in uscita (Di giovedì 20 agosto 2020) Ci sono buoni rapporti tra Napoli e Roma e non a caso ADL ed è stato l'unico che ha dato il benvenuto alla nuova proprietà. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Affare Milik, non solo Under: la Roma ha proposto altri 4 nomi in uscita - Mirandola59 : RT @TgrSicilia: Il racket del caro estinto a #SanMartinodelleScale. Il cimitero dei benedettini espropriato da una banda di criminali che d… - cifra73 : È troppo bell Isidoro ?? - titty_napoli : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Affare Rai - Affare Milik-Under, tanti ostacoli: conguaglio, l'addio di Dzeko ed anche l'ok del polacco Tutto Napoli Fondi Lega, dalla pista che porta alla banca di Seriate al passaggio di soldi in Svizzera

Nuovi sviluppi sul caso dei fondi della Lega. L’attenzione dei pm milanesi – che lavorano a stretto contatto con quelli di Bergamo e Genova – si sta ora concentrando su alcune “complesse” strutture so ...

Karbownik ad un passo dal Napoli, sarà il giocatore più costoso del campionato: il costo dell’affare

Il club azzurro, per arrivare alla fumata bianca, è pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro: una cifra che, anche se la trattativa non può ancora definirsi fatta, da Varsavia dovrebbero accettar ...

Nuovi sviluppi sul caso dei fondi della Lega. L’attenzione dei pm milanesi – che lavorano a stretto contatto con quelli di Bergamo e Genova – si sta ora concentrando su alcune “complesse” strutture so ...Il club azzurro, per arrivare alla fumata bianca, è pronto a mettere sul piatto 7 milioni di euro: una cifra che, anche se la trattativa non può ancora definirsi fatta, da Varsavia dovrebbero accettar ...