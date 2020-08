"Quelli anziani come lei". Il sindaco grillino umilia Briatore: faida Billionaire, una risposta sconcertante (Di giovedì 20 agosto 2020) "Pensavo fosse Crozza...". Il sindaco di Arzachena, il grillino Roberto Ragnedda, risponde con un video sui social a Flavio Briatore, e lo fa con sfottò e attacchi personali. "Volevo un confronto con lei, ma lei ha preferito andare a Montecarlo, sarà per la prossima stagione". La polemica è per la chiusura disposta dal Comune per il Billionaire, il celebre locale di Briatore dove si è registrato un caso di coronavirus. "Un altro grillino che non ha mai lavorato e fa politiche contro il turismo", lo aveva attaccato Briatore. "Io ho anche lavorato, in vita mia - risponde Ragnedda -, si figuri che 20 anni fa venivo a scaricare le bibite nel suo locale e mi rendevo conto di come venivano ... Leggi su liberoquotidiano

