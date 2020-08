«Quel saluto romano e le scuse al ritratto di Mussolini durante la festa di compleanno di mia figlia» (Di giovedì 20 agosto 2020) Italia, agosto 2020. Ma sembra di essere nel 1920. Una madre organizza una piccola festa di compleanno in famiglia all’interno di un ristorante di Rimini. Prenota con tutte le cautele del caso, vista l’emergenza sanitaria in corso, chiede una torta per celebrare i due anni appena compiuti dalla piccola. Tutto bene, fino a quando non varca la soglia di Quel locale: da Quel momento il razzismo spegne le candeline della festa e diventa il peggior regalo possibile. Questa è la (triste) storia del cameriere si scusa con Mussolini per aver preso l’ordine da clienti neri. LEGGI ANCHE > Il racconto di Fatou e Adjisam: «Un cameriere si è scusato con il ritratto di Mussolini dopo averci servito» VIDEO ... Leggi su giornalettismo

