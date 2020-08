Quando Loredana Lecciso lasciò Al Bano all’Isola dei Famosi: tutti i figli di Romina si oppongono al matrimonio (Di giovedì 20 agosto 2020) Al Bano Carrisi vuole sposare Loredana Lecciso ma i figli si stanno mettendo contro? Alcuni giorni fa, il settimanale Nuovo parlava di profumo di fiori d’arancio con problematiche al seguito. Yari, infatti, sembrava particolarmente contrario all’unione. Oggi, Dagospia, svela altri croccanti dettagli. Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: tutti i figli si oppongono al matrimonio... L'articolo Quando Loredana Lecciso lasciò Al Bano all’Isola dei Famosi: tutti i figli di Romina si oppongono al matrimonio proviene da ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Quando Loredana Lecciso lasciò Al Bano Carrisi all’Isola dei Famosi: tutti i figli di Romina Power si oppongono al… - sca_loredana : RT @GiampieroBarale: Quando la Brexit sembrava solo una bolla di sapone. #Londra (??GB/bn) - bellalilli16 : RT @mauriziocresce6: Dedicato ai cattivi Che poi così cattivi non sono mai Per chi ti vuole una volta sola E poi non ti cerca più Dedicato… - SuttoraM : RT @mauriziocresce6: Dedicato ai cattivi Che poi così cattivi non sono mai Per chi ti vuole una volta sola E poi non ti cerca più Dedicato… - Kr81RS : RT @mauriziocresce6: Dedicato ai cattivi Che poi così cattivi non sono mai Per chi ti vuole una volta sola E poi non ti cerca più Dedicato… -